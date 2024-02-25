Днепр-1 – Минай 1:1
Голы: Пихаленок, 51 (с пен.) – Ременяк, 25
Нереализованный пенальти: Кораблин, 40
Трансферный бан помешал Днепру-1 качественно усилить состав во время зимнего перерыва. Лишь арендованный у Шахтера Олег Очеретько стал новичком команды Максимова, пишет 24 Канал.
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Неожиданный результат в Днепре
Несмотря на свой незавидный статус Минай первым открыл счет во встрече. Результативный удар вышел у Ременяка, который слета пробил после паса Устименко.
На этом гости не остановились. Активного Устименко в штрафной площадке недозволенным приемом остановил Сарапий. Арбитр после подсказок ассистентов назначил пенальти. Однако голкипер Днепра-1 Волынец спас команду после удара Кораблина по центру ворот.
Холодный душ подействовал на подопечных Максимова. Во втором тайме "спортклубовцы" прибавили в активности. Это принесло результат на 51-й минуте встречи. Защитник Миная Корнийчук сыграл рукой в штрафной площадке. Судья матча во второй раз назначил одиннадцатиметровый. Пихаленок не повторил ошибок Кораблина и четко реализовал пенальти.
До финального свистка Днепр-1 пытался вырвать победу. Хорошую возможность забить дебютный гол имел Кивинда. Однако финальный свисток арбитра зафиксировал сенсационную ничью.
- Днепр-1 остался на второй строчке, но теперь команда Максимова отстает от Кривбасса на два очка.
- Минай добавил в свою копилку один балл. Однако закарпатцы продолжают замыкать турнирную таблицу.
Видеообзор матча Днепр-1 – Минай