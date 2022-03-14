Металлист из-за войны войны отпустил лучшего бомбардира в чемпионат Бразилии

Основной нападающий харьковского Металлиста Матеус Пейшото нашел новый клуб. 26-летний форвард продолжит карьеру в бразильском клубе Сеар.

Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение об аренде игрока рассчитано до конца 2022 года.

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Что известно о Пейшото

Металлист не успел вернуться в Украину до того, как Россия совершила полномасштабное вторжение. Харьковская команда, как и многие другие клубы Первой лиги, проводила сборы в Турции.

Пейшото присоединился к Металлисту в июле прошлого года, перейдя из СБ Брагантино за 150 тысяч евро. Через полгода в лагере "сине-желтых" 26-летний уроженец Рио-де-Жанейро отметился 15 голами в 19 играх во всех турнирах, уйдя на зимний перерыв в статусе лучшего снайпера команды.