Як повідомляє офіційний сайт клубу, угода про оренду гравця розрахована до кінця 2022 року.

До слова Ярмоленко забив гол після півтора року мовчання в АПЛ: українець заплакав прямо на полі

Що відомо про Пейшото

Металіст не встиг повернутися в Україну до того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення. Харківська команда, як і багато інших клубів Першої ліги, проводила збори в Туреччині.

Пейшото приєднався до Металіста у липні минулого року, перейшовши з РБ Брагантіно за 150 тисяч євро. За півроку в таборі "синьо-жовтих" 26-річний уродженець Ріо-де-Жанейро відзначився 15 голами у 19 іграх у всіх турнірах, пішовши на зимову перерву у статусі найкращого снайпера команди.