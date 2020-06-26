На месте Усика сконцентрировался бы на спорте: Беленюк о поведении боксера
Украинский борец греко-римского стиля и депутат "Слуги народа" Жан Беленюк посоветовал ведущим украинским боксерам Александру Усику и Василию Ломаченко сконцентрироваться на спортивной карьере. Сейчас им нужно отложить политику на будущее.
Об этом рассказал Беленюк в интервью YouTube-канала "СМОТРЯЩИЕ Полуев Степанец".
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Политика после карьеры
Что касается Усика, то я бы на его месте сконцентрировался на занятиях именно спортом. А политика – это уже после того, как он будет себя видеть вне спорта,
– сказал Беленюк.
Он подчеркнул, что Усик сможет проконсультироваться с людьми, как правильно построить свои политические стратегии и видения, отстаивать позицию, которую считает правильной.
Беленюк считает, что Ломаченко и Усик – гордость страны. Они до недавних пор своими боями объединяли абсолютно всю Украину. Поэтому логичнее было бы им заниматься боксом.
Достижения Жана Беленюка
- Серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы среди кадетов (2007, 2008).
- В 2011 году стал чемпионом Европы среди юниоров.
- Завоевал серебро и бронзу чемпионата мира среди юниоров (2010, 2011).
- Бронзовый призер Универсиады-2013.
- Получил серебро Европейских игр в 2015 году в Баку и золото в 2019 году (Минск).
- Серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году в весовой категории до 85 кг.
- Двукратный чемпион мира (2015, 2019). Однажды занимал вторую и третью ступень пьедестала в 2018 и 2014 годах соответственно.
- Трижды побеждал на чемпионате Европы (2014, 2016, 2019) и получил бронзу в Белграде (2012).