Український борець греко-римського стилю і депутат "Слуги народу" Жан Беленюк порадив провідним українським боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку сконцентруватися на спортивній кар'єрі. Зараз їм потрібно відкласти політику на майбутнє.

Про це розповів Беленюк у інтерв'ю для YouTube-каналу "СМОТРЯЩИЕ Полуев Степанец".

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Політика після кар'єри

Що стосується Усика, то я б на його місці сконцентрувався на заняттях саме спортом. А політика – це вже після того, як він буде себе бачити поза спортом,

– сказав Беленюк.

Він підкреслив, що Усик зможе проконсультуватися з людьми, як правильно побудувати свої політичні стратегії і бачення, відстоювати позицію, яку вважає правильною.

Беленюк вважає, що Ломаченко і Усик – гордість країни. Вони до недавніх пір своїми боями об'єднували абсолютно всю Україну. Тому логічніше було б їм займатися боксом.

Досягнення Жана Беленюка