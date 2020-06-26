На місці Усика сконцентрувався б на спорті: Беленюк про поведінку боксера
Український борець греко-римського стилю і депутат "Слуги народу" Жан Беленюк порадив провідним українським боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку сконцентруватися на спортивній кар'єрі. Зараз їм потрібно відкласти політику на майбутнє.
Про це розповів Беленюк у інтерв'ю для YouTube-каналу "СМОТРЯЩИЕ Полуев Степанец".
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Політика після кар'єри
Що стосується Усика, то я б на його місці сконцентрувався на заняттях саме спортом. А політика – це вже після того, як він буде себе бачити поза спортом,
– сказав Беленюк.
Він підкреслив, що Усик зможе проконсультуватися з людьми, як правильно побудувати свої політичні стратегії і бачення, відстоювати позицію, яку вважає правильною.
Беленюк вважає, що Ломаченко і Усик – гордість країни. Вони до недавніх пір своїми боями об'єднували абсолютно всю Україну. Тому логічніше було б їм займатися боксом.
Досягнення Жана Беленюка
- Срібний та бронзовий призер чемпіонату Європи серед кадетів (2007, 2008).
- У 2011 році став чемпіоном Європи серед юніорів.
- Завоював срібло та бронзу чемпіонату світу серед юніорів (2010, 2011).
- Бронзовий призер Універсіади-2013.
- Здобув срібло Європейських ігор у 2015 році в Баку та золото у 2019 році (Мінськ).
- Срібний призер Олімпіади у Ріо-де-Жанейро у 2016 році у ваговій категорії до 85 кг.
- Дворазовий чемпіон світу (2015, 2019). Одного разу займав другу та третю сходинку п'єдесталу у 2018 та 2014 роках відповідно.
- Тричі перемагав на чемпіонаті Європи (2014, 2016, 2019) та здобув бронзу у Белграді (2012).