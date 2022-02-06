Месть за Украину: Португалия переиграла Россию и защитила звание чемпиона Европы по футзалу

Сборные Португалии и России 6 февраля сошлись в борьбе за "золото" Евро-2022 по футзалу. Португальские футзалисты надели на шеи золотые медали.

Португалия – Россия 4:2

Голы: Пасо, 19, Коэлью, 27, 32, Варела, 40 – Соколов, 10, Афанасьев, 13

Португалия вышла на паркет против России, чтобы попытаться защитить звание чемпиона мира. Первыми нули на табло размочили российские футзалисты. Соколов с разворота открыл счет на табло, пишет 24 канал.

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Уже через три минуты россияне удвоили преимущество – 0:2. Еще до отдыха португальцы отыграли один гол. Дальним ударом отметился Пасо.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе в счете для России – 1:2.

После отдыха активизировались хозяева. На 27-й минуте Коэлью из аута сравнял цифры на табло. Российский голкипер неудачно сыграл в рамке ворот – 2:2.



Португалия – Россия / Фото из твиттера UEFA Futsal

Через пять минут подопечные Хорхе Браза создали очередной камбэк. Португальцы разыграли классную комбинацию, которую на дальней штанге замкнул Коэлью, который оформил дубль – 3:2. Невероятную игру выдали португальские футзалисты.

В конце поединка Россия начала играть с пятым полевым. Чем воспользовался соперник. Португалия уже в пустые ворота поставила яркую точку в матче – 4:2.

Португалия вновь стала автором безумного камбэка на турнире. Сборная удачно защитила звание чемпионов Европы.