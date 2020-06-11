Президент баскетбольного клубу "Панатінаїкоса" Дімітріс Яннакопулос разом із охоронцями влаштував погром у кафе вболівальника. Фанати не забарились із відповіддю та здійснили напад на будинок президента.

Раніше власник клубу Дімітріс Яннакопулос і його охоронці влаштували в кафе авторитетного вболівальника команди, повідомляє грецьке видання Sport24. Напад став відповіддю від вболівальників.

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Напад на будинок президента

Президент опублікував відео в своєму Instagram.

Частина фанатів була озброєна ножами. Нападники втекли з місця злочину до приїзду поліції.

Яннакопулос розповів, що дізнався імена кількох людей. Одним із головних керівників такого нападу виявився вболівальник на прізвисько "Пао".

Зараз будинок Дімітріса знаходиться під охороною.

Запис з камери спостереження у кафе, що належить вболівальнику виклали у YouTube. На відео власник клубу разом з охороною влаштував погром в закладі. Заворушення переросли в бійку на вулиці.

Погром від власника клубу дивіться відео