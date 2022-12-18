Финальный матч демонстрирует мотивированность и переживание футболистов сполна. Лионелю Месси удалось открыть счет в сверхэмоциональном поединке.

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Аргентина гораздо быстрее начала поединок. После перевода на левый фланг мяч подхватил Анхель Ди Мария, который уже успел испортить нервы защитникам Франции своим контролем "круглого". Вингер латиамериканцев залез в штрафную французов, где на нем сфолил вернувшийся в защиту Усман Дембеле, чтобы помочь своей команде. Дембеле оказал "медвежью услугу" своим коллегам по команде, поскольку после его прикосновения к Ди Марии судья назначил пенальти. Лионель Месси подошел выполнять удар и уверенно развел голкипера французов и мяч по разным углам – 1:0 на табло. 24 канал.

Гол Аргентины: