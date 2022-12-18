Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре официально закончится в воскресенье, 18 декабря. В этот день на стадионе "Лусаил" будет проведен финал, в котором сыграют Аргентина и Франция. Матч начнется в 17:00.

К теме В борьбе за третье чемпионство: чего ожидать от финала ЧМ-2022 Аргентина – Франция

Перед финалом традиционно пройдет церемония закрытия на этом же стадионе. Она начнется за час до матча – в 16:00 по киевскому времени.

Как и церемонию открытия, организаторы держат в тайне, что будет на церемонии закрытия.

Церемония закрытия – онлайн

Началась церемония закрытия ЧМ-2022.

На поле вынесли шарики с флагами всех стран-участниц ЧМ-2022. Однако оставили после этого только шарики с флагами Аргентины и Франции.

Раздаются призывы к объединению и принятию разных людей.

На поле исполняют песню Dreamers, которая является одним из официальных саундтреков ЧМ-2022.

В общем, организаторы решили исполнить все песни, которые были в официальном саундтреке ЧМ-2022. Среди них Hayya Hayya (Better Together).

Все, официальная часть церемонии закрытия окончилась.

Уже после финального матча будет официальная церемония награждения победителей.