Он Бог футбола: Месси выводит сборную Аргентину вперед в финале ЧМ

На 109-й минуте финала между сборными Аргентины и Франции латионамериканцы снова вышли вперед. Линеоль Месси забивает второй гол в поединке.

Матч с каждой минутой становится все безумнее. Аргентинцы продолжают демонстрировать свое желание поднять кубок над головой.

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Несмотря на безумную усталость, команды продолжают сражаться на поле. Коллективы отдают все силы ради звания чемпиона мира. После долгой передачи от аргентинцев Лаутаро Мартинез не сумел прошить Уго Льориса. Но вот на добивании первым оказался Лионель Месси. Интересно, что сначала не все поняли, что Аргентина смогла отличиться, потому что, казалось, Упамекано выбил мяч из линии ворот. Но все выяснилось, когда на часах арбитра засветилось сообщение "Гол". Аргентина очень близка к тому, чтобы Месси таки поднял кубок над головой – 3:2, пишет 24 канал.

Гол Лионеля Месси: