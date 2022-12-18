Матч з кожною хвилиною стає все божевільнішим. Аргентинці продовжують демонструвати своє бажання підняти кубок над головою.

Варте уваги Рано опускати голови: Мбаппе зрівнює рахунок у фіналі двома швидкими голами – відео

Не дивлячись на шалену втому, команди продовжують битися на полі. Колективи віддають усі сили задля звання чемпіона світу. Після довгої передачі від аргентинців, Лаутаро Мартінез не зумів прошити Уго Льоріса. Та от на добиванні першим виявився Ліонель Мессі. Цікаво, що спочатку не всі зрозуміли, що Аргентина змогла відзначитись, бо, як здавалось, Упамекано вибив м'яч з лінії воріт. Та все вияснилось, коли на годиннику арбітра засвітилось повідомлення "Гол". Аргентина дуже близька для того, аби Мессі таки підняв кубок над головою – 3:2, пише 24 канал.

Гол Ліонеля Мессі: