Месси и Роналду сыграли в шахматы в рекламе известного бренда: крутое фото на стиле

Звезды мирового футбола впервые снялись в рекламе. Известная торговая марка Louis Vuitton не пожалела средств на футболистов ради рекламы чемоданов.

В воскресенье, 20 ноября, начнется новый чемпионат мира по футболу. В Катар съедутся лучшие футболисты мира, чтобы сразиться за звание чемпионов.

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Будут среди них и легенды современного футбола – Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые поведут за собой родные Аргентину и Португалию соответственно. В преддверии Мундиаля футболисты решили сняться в рекламе.

Известный дом моды Louis Vuitton решил снять звезды футбола в рекламе своего бренда. На фото Месси и Роналду играют в шахматы, но вместо игровой доски они использовали чемоданы торговой марки.

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Отметим, что это первая реклама, в которой Месси и Роналду поднялись одновременно. Особенно эпически, что она вышла как раз накануне, возможно последнего турнира для этих игроков.

Лео сейчас 35 лет, а CR7 – 37. На их счету уже есть победы на континентальных первенствах, но на ЧМ они еще не торжествовали. Ближайший из них к Кубку мира подобрался Месси, когда в 2014 году его Аргентина в финале минимально уступила немцам.

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Напомним, что перед ЧМ-2022 разгорелся скандал с участием Криштиану Роналду. Португалец издал скандальное интервью, где некрасиво отзывался о своем клубе Манчестер Юнайтед, а также его тренере Эрике тен Хаге.