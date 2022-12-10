Месси продолжает собирать награды: лидер Аргентины стал лучшим игроком четвертьфинала

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал одним из героев четвертьфинального поединка против Нидерландов. Яркая игра звездного аргентинца была отмечена ФИФА.

Поединок 1/4 финала чемпионата мира стал настоящим украшением турнира. В серии послематчевых пенальти победу над "оранжевыми" одержала сборная Аргентины.

Как это было Месси продолжает борьбу: Аргентина вышла в полуфинал в наиболее ярком матче ЧМ-2022 – видео

Девятая награда Месси

Лидер "альбиселесте" Лионель Месси отметился в этом поединке голом с пенальти и гениальной голевой передачей. Кроме того, аргентинец реализовал пенальти в послематчевой лотерее.

Поэтому неудивительно, что именно Лео был признан лучшим игроком чвертьфинального матча на чемпионате мира по версии ФИФА. Кстати, этот приз стал уже девятым в карьере звезды мирового футбола, что является рекордным показателем в истории Мундиалей.

Капитан сборной Аргентины сыграл на турнире пять матчей, в которых уже забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. В списке лучших бомбардиров ЧМ-2022 Лео занимает второе место за своим одноклубником по ПСЖ Килианом Мбаппе, на счету которого 5 голов.

Свой следующий поединок сборная Аргентины сыграет 13 декабря против Хорватии. Полуфинальный матч начнется в 21:00 по киевскому времени.