Поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу став справжньою прикрасою турніру. У серії післяматчевих пенальті перемогу над "померанчевими" здобула збірна Аргентини.

Як це було Мессі продовжує боротьбу: Аргентина вийшла у півфінал у найбільш яскравому матчі ЧС-2022 – відео

Дев'ята нагорода Мессі

Лідер "альбіселесте" Ліонель Мессі відзначився у цьому поєдинку голом з пенальті та геніальною гольовою передачею. Крім того, аргентинець реалізував пенальті у післяматчевій лотереї.

Тому не дивно, що саме Лео був визнаний найкращим гравцем чвертьфінального матчу на чемпіонаті світу за версією ФІФА. До речі, цей приз став вже дев'ятим у кар'єрі зірки світового футболу, що є рекордним показником в історії Мундіалів.

Статистика Мессі на ЧС-2022. Капітан збірної Аргентини зіграв на турнірі п'ять матчів, у яких вже забив 4 голи і зробив 2 результативні передачі. У списку найкращих бомбардирів ЧС-2022 Лео займає другу сходинку за своїм одноклубником по ПСЖ Кіліаном Мбаппе, на рахунку якого 5 голів.

Свій наступний поєдинок збірна Аргентини зіграє 13 грудня проти Хорватії. Півфінальний матч розпочнеться о 21:00 за київським часом.