Поединок 1/4 финала чемпионата мира стал настоящим украшением турнира. В серии послематчевых пенальти победу над "оранжевыми" одержала сборная Аргентины.
Как это было Месси продолжает борьбу: Аргентина вышла в полуфинал в наиболее ярком матче ЧМ-2022 – видео
Девятая награда Месси
Лидер "альбиселесте" Лионель Месси отметился в этом поединке голом с пенальти и гениальной голевой передачей. Кроме того, аргентинец реализовал пенальти в послематчевой лотерее.
Поэтому неудивительно, что именно Лео был признан лучшим игроком чвертьфинального матча на чемпионате мира по версии ФИФА. Кстати, этот приз стал уже девятым в карьере звезды мирового футбола, что является рекордным показателем в истории Мундиалей.
Свой следующий поединок сборная Аргентины сыграет 13 декабря против Хорватии. Полуфинальный матч начнется в 21:00 по киевскому времени.