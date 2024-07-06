5 июля в рамках четвертьфинала Копа Америка-2024 Аргентина противостояла Эквадору. Действующие чемпионы мира-2022 победили по результатам серии послематчевых пенальти.
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Комментарий Месси относительно незабитого пенальти
Неоднократный обладатель "Золотого мяча" в серии послематчевых пенальти пробивал первым, однако не реализовал 11-метровый удар, пробив в перекладину.
Я сделал так, как и задумал. Перед игрой я разговаривал с нашими вратарями, особо пенальти не тренировал. К сожалению, мяч прошел выше отверстия ворот,
– рассказал Месси.
Также он добавил, что думал, если дело дойдет до пенальти, то будут спокойны, потому что Аргентина имеет преимущество.
Отметим, что в полуфинале Копа Америка-2024 Аргентина встретится с Канадой. Матч состоится 10 июля в 3:00 по киевскому времени.