Добавил седины Роналду: Месси побил бомбардирский рекорд португальца – видео

Суперзвезда ПСЖ Лионель Месси обновил клубный рекорд результативности и обошел своего извечного конкурента Криштиану Роналду. Теперь на счету аргентинца 702 гола.

Ницца – ПСЖ 0:2

Голы: Месси, 26, Серхио Рамос, 76

В субботу, 8 апреля, в чемпионате Франции состоялся матч 30 тура, в котором ПСЖ на выезде обыграл Ниццу со счетом 2:0. Авторами забитых голов стали Лионель Месси и Серхио Рамос. Результативный удар аргентинца имел особый подтекст.

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Побил рекорд при отсутствии конкурента

На 26-й минуте поединка Лео забил свой 702 гол на клубном уровне в топ-5 лучших лиг Европы. 35-летний форвард превзошел достижение своего извечного соперника Криштиану Роналду, остановившегося на отметке 701 гол.

Рекордный гол Месси

Для бомбардирского рекорда Месси понадобилось на 105 матчей меньше, чем Роналду. Аргентинец забил 672 гола в 778 играх во время своего легендарного пребывания в Барселоне. Сейчас он забил 30 голов за ПСЖ, проведя 68 игр (включая поединок в Ницце).

Сможет ли португалец чем ответить конкуренту пока неизвестно. 38-летний форвард сейчас выступает за пределами Европы – за Аль-Наср в Саудовской Аравии. В январе этого года Роналду переехал на Ближний Восток, где успел забить 11 голов за свой новый клуб.

Видеообзор матча Ницца – ПСЖ

Отметим, что в нынешнем сезоне Месси забил 19 голов и отдал 18 ассистов в 34 матчах за ПСЖ. Контракт аргентинца с парижанами истекает 30 июня 2023 года. В последнее время появляется все больше подтверждений, что бомбардир вернется в следующем сезоне в Барселону.