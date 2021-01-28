Источник: 24 канал

Райо Вальекано-Барселона 1:2

Голы: Гарсия, 63-Месси, 69, де Йонг, 80

Интересно Барселона – самый прибыльный клуб в 2020 году несмотря на огромные долги

Барселона подошла к этому поединку в статусе фаворита противостояния. Каталонцы подтвердили это на футбольном поле. Тринкао сыграл на опережение и переправил мяч в створ ворот. Каркас владений хозяев взял на себя этот выстрел – перекладина.

Еще одну прекрасную возможность упустили гости. Пуч получил передачу в штрафной соперника, мастерски обыграл опекуна. Но под удар бросился другой игрок Райо Вальекано, заблокировав выстрел. Если бы не футболист, то счет был уже открыт.

Атаки хозяев вовсе не несли какой-то угрозы воротам Нето. Куда интереснее в атаке были игроки каталонского клуба. Месси собрал возле себя трех футболистов Райо, но его мяч пролетел рядом со стойкой.

Команды ушли на отдых при "сухом" счете на табло – 0:0. После перерыва в центре внимания снова был Месси. Лео взялся исполнять с острого угла штрафной и даже решился на прямой удар. Но снова каркас ворот спас Райо.

Тут подействовало правило: "не забиваешь ты – забивают тебе". Игроки Райо выбежали в стремительную контратаку, которую завершил Гарсия. Он откликнулся на прострел во вратарскую, где неудачно сыграла оборона команды Кумана. Футболисту хозяев ничего не оставалось, как лишь переправить мяч в пустые ворота – 1:0.

Буквально 6 минут радовались хозяева. Барселона быстро выбежала в атаку, которую начал Гризманн. Антуан протащил мяч к штрафной соперника, при виде свободного Месси мгновенно ассистировал партнеру по команде. А Лео уже в пустые ворота перевел мяч – 1:1.

Активность гостей была вознаграждена во второй раз. Второе взятие ворот походило на предыдущее. Но на этот раз отдал голевую Альба, а автором гола стал де Йонг – 1:2.

Месси мог оформлять дубль. Но Лео решил поиздеваться с пол команды соперника, обыграв сразу нескольких опекунов в штрафной Райо. Но после такого дриблинга аргентинец загнал себя в глухой угол, пробил в сетку ворот, но с противоположной стороны. Матч завершился победой Барселоны – 1:2. Каталонский клуб вышел в 1/4 финала Кубка Испании.

Райо Вальекано-Барселона видеообзор матча