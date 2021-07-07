Месси поиздевался над соперником, который не реализовал пенальти на Копа Америка: видео

Сборная Аргентины и Колумбии 7 июля поборолись за путевку в финал Копа Америка. Лионель Месси посмеялся над защитником соперника и отомстил за своего друга Луиса Суареса.

Неожиданное поведение Месси в полуфинале

Аргентина лише за серією пенальті отримала путевку у фіналі Копа Америка, де виграє проти Бразилії. Основне час напівфінального матчу завершилося з початку 1:1.

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Самое интересное как раз было в футбольной фортуне - пенальти. Тут сильніше виявилися аргентинці (3: 2). Одним із самих емоційних футболістів за час серій 11-метрових ударів став капітан Аргентини Ліонель Мессі.

Один из ударов Колумбии взялся выполнять защитник Йерри Мина. Футболисты знакомы между собой по выступлениям в каталонской Барселоне. Однако в тот вечер колумбийскому игроку обороны не повезло – голкипер парировал выстрел. В этот момент Лионель аплодировал бывшему партнеру по команде и выкрикнул в его сторону: "Давай, танцуй".

Почему так сделал Месси

Такую реакцию не ожидали увидеть от лидера Аргентины. Лео своим поступком напомнил Мине о его поведении в четвертьфинальном поединке Копа Америка против Уругвая. В той встрече дело также дошло до серии послематчевых пенальти. Йерри метко пробил с 11 метров и отпраздновал взятие ворот ярким танцем. Напомним, что в этой игре победу одержала Колумбия, которая в серии пенальти одолела соперника – 2:4 и выбыла из турнира Уругвай.

Можливо, те, що Мессі таким чином проведено отомстити колумбійку за свою другу та екс-партнера по Барселоне Луїса Суареса, що виступає за уругвайську збірну.

Наступне відзначити роскошну статистику Мессі на Копа Америка. За 6 матчів нападаючий забіл 4 гола і віддав 5 асистів.

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