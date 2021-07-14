Месси остается в Барселоне: зарплата футболиста и срок нового контракта

Очередные слухи о том, что Лионель Месси покинет каталонскую Барселону ничем конкретным не закончились. После того как у Лео закончился контракт с Барселоной, аргентинец согласился на новый контракт.

Барселона урежет зарплату Месси

Как пишет Diario Sport, Месси и Барселона заключат 5-летнее соглашение несмотря на слухи, что каталонский клуб настаивал на двухлетнем контракте.

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34-летнему Месси якобы удалось убедить руководство Барселоны, что он сможет играть на должном уровне в течение срока нового соглашения.

В то же время сообщается, что Месси согласился снизить зарплату на 50%. Деньги не стали проблемой во время переговоров.

Аргентинец вроде бы согласился на снижение зарплаты, ведь Барселона переживает трудные финансовые времена. Месси считает, что должен был подать пример одноклубникам.

Хотя контракт до сих пор не подписан, переговоры между Барселоной и Месси на продвинутой стадии. Юристы и советники Барселоны дорабатывают последние детали сделки.

Официально о подписании нового контракта с Месси объявят в конце июля.

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