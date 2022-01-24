Месси подарили футболку с автографом Папы Римского
Источник:твитер Эммануэля Гобийяра
Генеральный викарий Лионской епархии Эммануэль Гобийяр подарил звездному футболисту Лионелю Месси футболку с автографом Папы Римского Франциска.
Гобийяр: Месси – человек веры
Представитель Ватикана заверил, что Папа Римский не только подписал футболку игроку ПСЖ, но и благословил Месси этим жестом.
К слову Папа Римский получил футболку Месси из ПСЖ: фото
Сегодня я подарил Лионелю Месси первую официальную футболку Ватикана, подписанную папой Франциском, с его благословения. Месси – человек веры, он рассказал мне, насколько важен ему этот жест. Мы помолились вместе,
– написал Гобийяр в своем твитере.
Месси рядом с Эммануэлем Гобийяром / Фото из твитера Эммануэля Гобийяра
Также Эммануэль Гобийяр является представителем Ватикана на Олимпиаде-2024 в Париже.
Папа Римский благословил аргентинского футболиста / Фото из твитера Эммануэля Гобийяра
В октябре премьер-министр Франции подарил Папе Римскому футболку с автографом аргентинского футболиста.