Месси плачет на катарских долларах: фанаты Марселя готовят акцию перед игрой с ПСЖ – фото

18:29

Программа европейских чемпионатов 24 октября подарила ряд топ-матчей: МЮ – Ливерпуль в АПЛ, Барселона – Реал в Ла Лиге и Интер – Ювентус в Серии А. Горячее противостояние состоится во Франции, где Марсель примет ПСЖ.