Месси перешел в ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси официально стал игроком французского ПСЖ. Парижский клуб сделал эффектную презентацию его подписания.

Летом 2021 года Месси стал свободным агентом. Его контракт с Барселоной истек. Стороны пытались подписать новое соглашение, но из-за финансовых ограничений, которые были наложены на футбольный клуб, этого сделать не удалось. 5 августа Барселона официально сообщила, что Месси покидает клуб. 8 августа во время прощальной пресс-конференции Месси расплакался.

Как это было Месси прослезился во время прощальной пресс-конференции в Барселоне: видео

Учитывая, что за Месси не надо платить больше отступных, многие клубы стремились подписать игрока. Однако все упиралось в его зарплату. По данным журналистов, ПСЖ согласился платить 35 миллионов евро в год.

10 августа ПСЖ выложил видео с презентации, дав понять, что подписал контракт с Месси.

Контракт Месси с ПСЖ рассчитан на два года – до лета 2023 года. Но есть возможность продлить его еще на один год.