Историю об этой поддержке рассказал Сергей Кривцов. Украинский футболист выступает с Месси в одной команде – американском Интер Майами.

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"Знаю, что Лео уже передал свою игровую футболку со сборной Аргентины в фонд United24. Разговаривал с Серхио. Конечно, нет такого, что они просят показать меня какое-нибудь видео с передовой или танковые бои. Расспрашивают о ситуации, все сочувствуют", – рассказал о ситуацию в клубе Сергей Кривцов.

При этом он отметил, что многие в клубе знают о войне в Украине. И поддерживали украинцев еще до его прихода в команду.

Кроме того, в клубе, когда узнали, что Кривцов купил билеты для украинских беженцев, сказали, что он может за них не платить. Они с помощью одного из благотворительных фондов Florida for Ukraine пригласили детей и их родителей на игру.

"Дети разворачивали лого перед матчем, им сделали активности с аниматорами, ужин на стадионе. Потом они спустились на поле, мы сделали с ними фотографии. Часть средств от проданных билетов была отправлена в этот фонд", – рассказал Сергей Кривцов.

Следует отметить, что Месси в 2022 году со сборной Аргентины стал чемпионом мира. И именно в этом статусе он проводит матчи за сборную Аргентины.

Сергей Кривцов стал игроком Интер Майами в январе 2023 года. Месси присоединился к этому клубу 16 июля 2023 года. Однако дебютировал за новую команду он только 22 июля. И забивал в первые семь подряд матчах за команду – 10 голов. Однако последние два матча команды он пропустил из-за травмы.