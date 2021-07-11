Месси остается: Ла лига подтвердила контракт аргентинца с Барселоной
Источник:AS
Барселона получила возможность продлить контракт с форвардом Лионелем Месси. Вопросы, связанные с зарплатой аргентинца, были улажены.
Руководство Ла Лиги разрешило зарегистрировать Месси игроком Барселоны после согласования всех вопросов.
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34-летний игрок поручил вести все переговоры своему отцу Хорхе, чтобы быть сосредоточенным на Кубке Америки, его отец уже сумел обо всем договориться с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой. О подписании контракта между "сине-гранатовыми" и футболистом будет объявлено в ближайшие дни.
При этом ПСЖ и дальше питает надежды убедить Месси и его отца в привлекательности своего проекта, однако вероятность того, что форвард переедет в Париж, оценивается как нулевая.
Месси стал свободным агентом
- Месси 1 июля 2021 года стал свободным агентом. У аргентинского нападающего закончился контракт с каталонской Барселоной.
- Лионель находится в структуре Барселоны с 2000 года. Всего Месси отыграл 778 матчей за каталонцев, в которых забил 672 гола и отдал 305 ассистов.