Месси остается: Ла лига подтвердила контракт аргентинца с Барселоной

Барселона получила возможность продлить контракт с форвардом Лионелем Месси. Вопросы, связанные с зарплатой аргентинца, были улажены.

Руководство Ла Лиги разрешило зарегистрировать Месси игроком Барселоны после согласования всех вопросов.

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34-летний игрок поручил вести все переговоры своему отцу Хорхе, чтобы быть сосредоточенным на Кубке Америки, его отец уже сумел обо всем договориться с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой. О подписании контракта между "сине-гранатовыми" и футболистом будет объявлено в ближайшие дни.

При этом ПСЖ и дальше питает надежды убедить Месси и его отца в привлекательности своего проекта, однако вероятность того, что форвард переедет в Париж, оценивается как нулевая.

Месси стал свободным агентом