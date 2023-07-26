Месси забавно отпраздновал гол за Интер: Лео попросил Бекхэма "еще подержать его пиво" – видео

Лионель Месси продолжил свою голевую феерию в футболке Интер Майами. Аргентинец провел свой второй матч в США, а уже забил 3 гола и сделал один ассист.

26 июля Интер Майами принимал Атланту Юнайтед. Команда во главе с Лео легко справилась с гостями. Уже к середине первого тайма счет в матче был 2:0 в пользу Интера. А все благодаря усилиям капитана команды Лионеля Месси.

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Аргентинский волшебник

Сначала Лионель удачно сыграл на добивании после своего удара, который взяла на себя стойка. А потом запер передачу Тейлора и удвоил преимущество своей команды.

Один из глав Месси отметил не только с партнерами на поле. Лионель обратился в сторону трибун, где сидел Дэвид Бекхэм. Аргентинец протянул руку в сторону совладельца клуба, показав жест "поднятия бокала", которое в соцсетях объяснили, как "подержи мое пиво".

Видео празднования гола Месси с Бекхэмом

И действительно, капитан Интера в свои 36 лет еще даст фору младшим его звездам футбола.

Еще до перерыва счет в матче стал 3:0 в пользу Интера благодаря голу все того же Тейлора.

Во втором тайме Месси снова был в центре внимания, но на этот раз ассистировал Тейлору, хотя сам находился на попечении трех защитников.

Финальный свисток зафиксировал разгром от Интера 4:0.

Лионель Месси подписал контракт с Интер Майами до конца 2025 года.