Как Месси оформил дубль в матче за ПСЖ в Лиге чемпионов, принеся команде победу: видео

Французский ПСЖ в этом сезоне Лиги чемпионов идет без поражений. В третьем туре команда обыграла дома немецкий РБ Лейпциг, а Лео Месси в этом матче оформил дубль.

ПСЖ – РБ Лейпциг 3:2

Голы: Мбаппе, 9, Месси, 67, 74 (пен) – Силва, 28, Мукиеле, 57

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 90+4

Парижанам удалось довольно быстро открыть счет в матче, когда на 9-й минуте Мбаппе удачно пробил мимо голкипера.

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Но на перерыв команды ушли при равном счете – после паса Анхелиньо отличился Силва. Защитник во втором тайме помог гостям выйти вперед – на этот раз ассистировал Мукиеле.

Но уже через десять минут после второго гола "быков" счет на табло снова был равным – отличился Месси. За семь минут аргентинец оформил дубль, забив с пенальти и снова выведя ПСЖ вперед.

Уже в компенсированное арбитром время ПСЖ заработал еще одно право на пенальти, но Мбаппе с отметки не забил.

Видеообзор матча ПСЖ – РБ Лейпциг