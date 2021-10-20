ПСЖ – РБ Лейпциг 3:2

Голи: Мбаппе, 9, Мессі, 67, 74 (пен) – Сілва, 28, Мукіеле, 57

Нереалізований пенальті: Мбаппе, 90+4

Парижанам вдалося доволі швидко відкрити рахунок у матчі, коли вже на 9-й хвилині Мбаппе вдало пробив повз голкіпера.

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Але на перерву команди пішли за рівного рахунку – після пасу Анхеліньо відзначився Сілва. Захисник у другому таймі допоміг гостям і вийти вперед – цього разу асистував Мукіеле.

Та вже за десять хвилин після другого голу "биків" рахунок на табло знову був рівним – відзначився Мессі. За сім хвилин аргентинець оформив дубль, забивши з пенальті і знову вивівши ПСЖ вперед.

Вже у компенсований арбітром час ПСЖ заробив ще одне право на пенальті, але Мбаппе з позначки не забив.

Відеоогляд матчу ПСЖ – РБ Лейпциг