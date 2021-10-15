Месси обвинил арбитра в предвзятом судействе в матче Аргентина – Перу

Сборная Аргентины минимально обыграла Перу (1:0) в отборе чемпионата мира-2022. Капитан команды Лионель Месси остался недоволен судейством арбитра из Бразилии.

Недовольство Месси

Аргентинская сборная лишь благодаря голу Лаутаро Мартинеса переиграла Перу. Однако не все остались довольны. Лионель Месси написал пост в инстаграме, в котором раскритиковал судью.

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Во втором тайме бразильский арбитр Уилтон Сампойо признал пенальти. Правда, 11-метровый удар не реализовал полузащитник Йосимар Йотун. Но такое решение судьи разозлило звездного нападающего Аргентины.

Лионель обвинил рефери в предвзятом судействе на каждом матче аргентинской сборной.

Тяжелый матч, играть было непросто. Сильный ветер, соперник играл глубоко в обороне, оставляя мало пространства для маневра. Каждый раз, когда этот арбитр судит нас, он делает одно и то же. В любом случае, это три важных очка, которые приближают нас к цели,

– написал Лео.