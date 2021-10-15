Невдоволення Мессі

Аргентинська збірна лише завдяки голу Лаутаро Мартінеса переграла Перу. Однак не усі залишились задоволені. Ліонель Мессі написав пост в інстаграмі, у якому розкритикував суддю.

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У другому таймі бразильський арбітр Вілтон Сампойо признав пенальті. Щоправда, 11-метровий удар не реалізував півзахисник Йосімар Йотун. Але таке рішення судді розлютило зіркового нападника Аргентини.

Ліонель звинуватив рефері в упередженому суддівстві на кожному матчі аргентинської збірної.

Важкий матч, грати було непросто. Сильний вітер, суперник грав глибоко в обороні, залишаючи мало простору для маневру. Кожен раз, коли цей арбітр судить нас, він робить одне і те ж. Здається, він робить це спеціально. У будь-якому випадку, це три важливі очки, які наближають нас до мети,

– написав Лео.