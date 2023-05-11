Напряжение растет: ультрас ПСЖ объявили о бойкоте матчей через Месси и Неймара

Ведущая фанатская группировка парижской команды не нашла общего языка с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. Болельщики требуют продать две звезды ПСЖ.

Конфликт из-за Неймара и Месси

В последнее время ПСЖ погрузился во внутренние скандалы. Из-за неудачи команды в Лиге чемпионов фанаты клуба восстали против президента Нассера Аль-Хелаифи и звезд команды.

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Ультрас парижан требовал изменений от руководства. Одним из аспектов было отношение к фанатам со стороны владельца и звезд команды, среди которых – Неймар и Лионель Месси.

Клуб добавил масла в огонь тем, что отменил выездные билеты для ультраса на игру против Труа. После этого болельщики потребовали встретиться с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.

Бойкот от ультрас

Впрочем, эта встреча не принесла результатов. Одним из требований была продажа Неймара и Месси, а также отказ от переезда с домашней арены "Парк-де-Пренс". Их не смог удовлетворить Аль-Хелаифи, поэтому фанаты объявили о прекращении поддержки команды.

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В последних поединках сезона трибуна ультрас будет оставаться пустой. Клуб может даже в одностороннем порядке аннулировать их билеты и пустить их в продажу.

Напомним, что ПСЖ лидирует в чемпионате Франции. За четыре тура до финиша команда Кристофа Галтье опережает Ланс на 6 очков и Марсель – на 8. В Лиге чемпионов парижане выбыли в 1/8 финала от Баварии (0:1, 0:2).