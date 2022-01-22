Месси назвал ослом легенду Ливерпуля: все из-за критики о его переходе в ПСЖ
22 января 2022 , 13:58Читати новину українською
Источник:Liverpool Echo
Лионель Месси постепенно адаптируется в ПСЖ, хотя не поражает своей результативностью. Аргентинец не стал терпеть критику после перехода во французский клуб.
Месси обиделся на экс-игрока Ливерпуля
В начале сезона Джейми Каррагер в эфире Monday Night Football раскритиковал трансферы звездных Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Футболисты пополнили ряды ПСЖ и Манчестер Юнайтед соответственно.
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Такие переходы не очень понравились бывшему защитнику Ливерпуля. После чего получил личное сообщение от Лео.
Аргентинец обиделся на такие высказывания и назвал Каррагера ослом. В конце комментария Джейми признался в любви к Месси и не имел ничего плохо, когда приводил пример трансфера нападающего.
Что известно о переходе Месси в ПСЖ
- В августе 2021 года французский клуб объявил о подписании звездного Лионеля Месси. Футболист заключил контракт до конца июня 2023 года.
- Однако его адаптация в новой команде и чемпионате идет довольно сложно.
- За 16 матчей Лео забил всего 6 голов и сделал 5 ассистов.
- Сам Месси не слишком доволен своим положением в парижском клубе. Лионель размышляет над уходом из ПСЖ, если ему не удастся одержать победу в Лиге чемпионов.