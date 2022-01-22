Месси назвал ослом легенду Ливерпуля: все из-за критики о его переходе в ПСЖ

Лионель Месси постепенно адаптируется в ПСЖ, хотя не поражает своей результативностью. Аргентинец не стал терпеть критику после перехода во французский клуб.

Месси обиделся на экс-игрока Ливерпуля

В начале сезона Джейми Каррагер в эфире Monday Night Football раскритиковал трансферы звездных Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Футболисты пополнили ряды ПСЖ и Манчестер Юнайтед соответственно.

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Такие переходы не очень понравились бывшему защитнику Ливерпуля. После чего получил личное сообщение от Лео.

Аргентинец обиделся на такие высказывания и назвал Каррагера ослом. В конце комментария Джейми признался в любви к Месси и не имел ничего плохо, когда приводил пример трансфера нападающего.

Что известно о переходе Месси в ПСЖ