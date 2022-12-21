50 долларов за Месси: капитана сборной Аргентины хотят нанести на деньги после триумфа на ЧМ-2022

Лионель стал настоящей футбольной иконой своей страны. Изображение форварда ПСЖ планируется напечатать на местной банкноте.

Чемпионат мира по футболу 2022 подошел к концу. Лучшей командой мира стала сборная Аргентины, в невероятном финале одолела Францию в серии пенальти.

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Героем страны стал нападающий "альбиселесте" Лионель Месси, получивший первый для Аргентины Кубок мира с 1986 года. Неудивительно, что на Родине на форварда ПСЖ готовы чуть ли не молиться.

Месси за 50 долларов

Местные СМИ сообщают, что изображение Лео может появиться на денежной банкноте номиналом 1000 песо (около 2 тысяч гривен по курсу или 50 долларов). На обратной стороне купюры будет надпись La Scaloneta" ("команда Сколони").

На этой банкноте нет ни одного изображения человека. Выбор именно тысячной купюры объясняют тем, что первые две цифры (10) – это игровой номер Месси.

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Напомним, что на ЧМ-2022 Лионель отличился семью голами и тремя ассистами. Всего за сборную Лео провел 172 поединка, забив 98 голов. Кроме Кубка мира, вместе с "Альбиселесте" игрок выигрывал Олимпиаду, Копа Америка и серебро ЧМ-2014.