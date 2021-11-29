Месси или Левандовский: Шевченко назвал футболиста, которому отдал бы "Золотой мяч"

13:08

В Париже состоится 65-я церемония Ballon d'or 2021, в рамках которой журнал France Football вручит "Золотой мяч" лучшему футболисту Европы. Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал своего фаворита в борьбе за престижную премию.