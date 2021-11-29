Месси или Левандовский: Шевченко назвал футболиста, которому отдал бы "Золотой мяч"
Источник:твиттер Bayern & Germany
В Париже состоится 65-я церемония Ballon d'or 2021, в рамках которой журнал France Football вручит "Золотой мяч" лучшему футболисту Европы. Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал своего фаворита в борьбе за престижную премию.
Месси – фаворит Шевченко
Авторитетное немецкое издание Bild попросило восьмерых обладателей "Золотого мяча" назвать тройку лучших футболистов. Среди опрошенных был Андрей Шевченко, выигравший "Золотой мяч" в 2004 году.
Стоит внимания Что вы знаете о "Золотом мяче": тест к 65 церемонии France Football
По версии Шевченко, лучший футболист Европы – Лионель Месси из французского ПСЖ. На второе место Шевченко поставил форварда Баварии Роберта Левандовского.
Третье место наставник Дженоа отдал футболисту Челси – Жоржиньо.
Как проголосовали другие обладатели "Золотого мяча"
Марко ван Бастен
- Мохаммед Салах, Роберт Левандовский, Ромелу Лукаку
Маттиас Заммер
- Роберт Левандовский, Жоржиньо, Эрлинг Холанн
Карл-Хайнц Румменигге
- Роберт Левандовский, Лионель Месси, Карим Бензема
Фабио Каннаваро
- Лионель Месси, Роберт Левандовский, Жоржиньо
Лионель Месси
- Неймар, Роберт Левандовский, Мбаппе
Лотар Маттеус
- Роберт Левандовский, Мохаммед Салах, Лионель Месси
Франц Беккенбауэр
- Роберт Левандовский, Джорджо Кьеллини, Мануэль Нойер