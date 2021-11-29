Месси или Левандовский: Шевченко назвал футболиста, которому отдал бы "Золотой мяч"

29 ноября 2021 , 13:08
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Источник:

твиттер Bayern & Germany

В Париже состоится 65-я церемония Ballon d'or 2021, в рамках которой журнал France Football вручит "Золотой мяч" лучшему футболисту Европы. Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал своего фаворита в борьбе за престижную премию.

Месси – фаворит Шевченко

Авторитетное немецкое издание Bild попросило восьмерых обладателей "Золотого мяча" назвать тройку лучших футболистов. Среди опрошенных был Андрей Шевченко, выигравший "Золотой мяч" в 2004 году.

Стоит внимания Что вы знаете о "Золотом мяче": тест к 65 церемонии France Football

По версии Шевченко, лучший футболист Европы – Лионель Месси из французского ПСЖ. На второе место Шевченко поставил форварда Баварии Роберта Левандовского.

Третье место наставник Дженоа отдал футболисту Челси – Жоржиньо.

Как проголосовали другие обладатели "Золотого мяча"

Марко ван Бастен

  • Мохаммед Салах, Роберт Левандовский, Ромелу Лукаку

Маттиас Заммер

  • Роберт Левандовский, Жоржиньо, Эрлинг Холанн

Карл-Хайнц Румменигге

  • Роберт Левандовский, Лионель Месси, Карим Бензема

Фабио Каннаваро

  • Лионель Месси, Роберт Левандовский, Жоржиньо

Лионель Месси

  • Неймар, Роберт Левандовский, Мбаппе

Лотар Маттеус

  • Роберт Левандовский, Мохаммед Салах, Лионель Месси

Франц Беккенбауэр

  • Роберт Левандовский, Джорджо Кьеллини, Мануэль Нойер
Внимание. 65-я церемония вручения "Золотого мяча" состоится 29-го ноября. Церемония начнется в 21:30.
Автор: Михайло Гема