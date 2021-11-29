Мессі – фаворит Шевченка

Авторитетне німецьке видання Bild попросило вісьмох володарів "Золотого м'яча" назвати трійку найкращих футболістів. Серед опитаних був Андрій Шевченко, який виграв "Золотий м'яч" у 2004 році.

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За версією Шевченка, найкращий футболіст Європи – Ліонель Мессі з французького ПСЖ. На друге місце Шевченко поставив форварда Баварії Роберта Левандовського.

Третє місце наставник Дженоа віддав футболісту Челсі – Жоржинью.

Як проголосували інші володарі "Золотого м'яча"

Марко ван Бастен

Мохаммед Салах, Роберт Левандовський, Ромелу Лукаку

Маттіас Заммер

Роберт Левандовський, Жоржиньою, Ерлінг Голанд

Карл-Гайнц Румменігге

Роберт Левандовський, Ліонель Мессі, Карім Бензема

Фабіо Каннаваро

Ліонель Мессі, Роберт Левандовський, Жоржинью

Ліонель Мессі

Неймар, Роберт Левандовський, Мбаппе

Лотар Маттеус

Роберт Левандовський, Мохаммед Салах, Ліонель Мессі

Франц Бекенбауер

Роберт Левандовський, Джорджо К'єлліні, Мануель Ноєр

До уваги. 65-а церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29-го листопада. Церемонія розпочнеться о 21:30.