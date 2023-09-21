Проблемы у клуба Кривцова: Месси и Альба рискуют пропустить финал Кубка США

Интер Майами провел очередной матч регулярного чемпионата МЛС. Клуб Сергея Кривцова одержал свою новую победу, но не смог избежать кадровых потерь.

21 сентября Интер Майами принимал Торонто, уверенно победившего 4:0. И это без главных звезд команды Лионеля Месси и Жорди Альбы, которые были заменены еще в первом тайме.

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Плохие новости для поклонников клуба из Майами

Сначала Альба получил травму и на 34-й минуте поединок для него закончился досрочно. Вместо него на фланге обороны вышел Ноа Аллен. А уже через две минуты поле покинул Месси, испытавший дискомфорт в мышцах. Капитана в составе Интера сменил Роберт Тейлор.

Даже без бывших звезд Барселоны команда Херардо Мартино справилась с соперником. В компенсированное до первого тайма время счет на табло размочил Факундо Фариас.

На старте второй 45-минутки Тейлор удвоил преимущество Интера после передачи Аллена.

После экватора второго тайма хозяева забили еще дважды. Дубль оформил все тот же Тейлор, еще и отличившийся голевым ассистом на Бенджамина Кремаски.

Интер Майами разгромил Торонто 4:0. Сергей Кривцов и Серхио Бускетс отыграли весь поединок.

Травмы Месси и Альба не позволят им сыграть в ближайшем матче МЛС против Орландо Сити, который состоится 25 сентября.

Что касается Месси, то Лео снова беспокоит старая травма. Хотя из расположения сборной Аргентины Лионель прибыл без проблем со здоровьем.

Главный тренер Интера Мартино не исключил того, что оба звездных футболиста могут и пропустить финал Открытого кубка США против Динамо Хьюстон (28 сентября). Наставник не будет рисковать лидерами, если подойдут к поединку в плохой форме.

Напомним, что Месси перешёл в американский клуб в середине июля 2023 года. В футболке новой команды уже наколотил 11 голов в 11 поединках, а также отдал 5 результативных передач. Контракт аргентинца с Интером рассчитан до конца 2025 года.

Что касается Альбы, то Жорди заключил соглашение с клубом Майами на 5 дней позже Лео – 20 июля. За Интер защитник уже провел 10 матчей (2 гола и 2 ассиста). Контракт футболиста с командой истекает в конце 2024-го, но есть опция пролонгации сотрудничества еще на год.

После громких трансферов Интер Майами начал выбираться из основ таблицы МЦС. Клуб после 28 сыгранных матчей идет на 13-й строчке среди 15-ти участников лиги, набрав 31 балл.