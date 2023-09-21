Интер Майами – Торонто – 4:0

Голы: Фариас, 45+3, Тейлор, 54, 87, Кремаши, 73

Интер Майами и Торонто встретились в рамках очередного тура МЦС, победителями из которого вышли "цапли". Месси и КО приближают к зоне плей-офф, пишет 24 Канал.

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Украинец чуть ли не лучший в двух составах

Сергей Кривцов, как и звездная компания, появились на поле со стартовых минут. но вот до конца встречи не смогли дотянуть сразу двое бывших игроков испанской Барселоны. А именно главная звезда коллектива Лионель Месси и легендарный Жорди Альба. Оба получили повреждение, что помешало их участию в игре. Аргентинец и испанец покинули поле в первом тайме. Вместо многократного обладателя "Золотого мяча" на поле появился Роберт Тейлор, принявший на себя все ответственности Месси, поскольку финский нападающий в итоге оформил дубль и голевую передачу.

Любопытно. Во втором тайме "цапли" из-за травмы потеряли еще одного своего игрока – партнера украинца по центру защиты Томаса Авилеса.

Украинский центребек, в свою очередь, отыграл весь матч, сделав все для того, чтобы его команда, которой сложно пошел первый тайм, разгромила Торонто со счетом 4:0. Кривцов даже стал одним из лучших во встрече, поскольку получил второй самый высокий среди обоих коллективов – 7,5 (сильнее себя показали только авторы голов Тейлора и Фариас)

Стоит отметить. В матче против Торонто Кривцов сделал 78 прикосновений к мячу, осуществил три выноса, один перехват, два блокирования и два отбора, выполнил один обыгрыш по дриблингу, выиграл три борьбы за позицию из шести, а также две воздушные дуэли из двух, п' пять раз терял мяч, заработал один фол и выполнил две успешные длинные передачи из четырех. Точность пасов украинца в целом достигла 94%.

Видеообзор матча:

Таким образом, Интер Майами занял 13 строчку чемпионата, заработав в актив 13 баллов. Напомним, что на следующей стадии с Восточной конференции проходят семь лучших коллективов, а также 8-е и 9-е места выйдут в 1/16 финала. От зоны плей-офф команду Сергея Кривцова отделяет 5 баллов.