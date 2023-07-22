Месси феерически дебютировал в США, забив победный гол в конце матча в фирменном стиле: видео

Лионель Месси сыграл свой первый матч за Интер Майами. О лучшем дебюте сложно было и мечтать.

22 июля во Флориде состоялся матч розыгрыша Кубка лиги, в котором встретились американский Интер Майами и мексиканский Крус Асуль. Эта игра стала дебютной в США для 7-кратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси, пишет 24 Канал.

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Гол на последних секундах, прервавший ужасную серию

Аргентинец появился на поле, выйдя на замену на 54-й минуте. До этого его новая команда 6 матчей подряд не одерживала победу. И именно гол Лионеля прервал эту черную полосу. В компенсированное время встречи звездный новичок подошел к мячу и точно пробил со штрафного в своем стиле, не оставив голкиперу шансов на спасение. В итоге команда победила со счётом 2:1.

За Интер Майами также весь матч отыграл украинский защитник Сергей Кривцов, который после своего перехода является стабильным игроком основного состава.

Смотрите видео фирменного гола от Месси

. Свой следующий матч в футболке нового клуба аргентинец может сыграть уже 26 июля. Соперником Интер Майами будет Атланта Юнайтед. Начало матча в 02:30