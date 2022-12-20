Месси чуть не убило током во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе: опасное видео

Пятеро игроков сборной Аргентины слишком сильно увлеклись празднованием выигрыша чемпионата мира. Такая опрометчивость могла закончиться трагедией.

В воскресенье, 18 декабря, сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира. Команда Лионеля Скалони одолела в драматическом финале Франции в серии пенальти.

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Этот триумф "Альбиселесте" вызвал грандиозный праздник в Буэнос-Айресе. В центре города собрались миллионы аргентинцев, чтобы поздравить игроков на чемпионском параде по прилету из Катара.

В шаге от электрического удара

Во время этого парада произошла курьезная ситуация, едва не закончившаяся трагедией. Пятеро игроков Аргентины – Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Лионель Месси, Анхель Ди Мария и Николас Отаменди – забрались на выступление на крыше автобуса, чтобы сидеть выше всех.

Впрочем, футболисты не учли, что над дорогой растянуты линии электросети. Один из проводов игроки успели заметить только в последний момент и успели наклониться, чтобы их не ударило током. Уровень напряжения мог бы убить новоиспеченных чемпионов мира…

Отметим, что Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022. На катарском Мундиале форвард ПСЖ записал на свой счет 7 голов и три результативных передачи.

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Следующий чемпионат мира по футболу должен пройти летом 2026 года. Турнир впервые в истории примут три страны – США, Мексику и Канаду. Также это будет первый мундиаль, в котором примут участие 48 сборных.