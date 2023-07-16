Опасное начало в Майами: Месси чуть не спровоцировала масштабную аварию - видео инцидента

Накануне Лионель Месси официально стал игроком Интер Майами. Футболист еще не успел дебютировать за новую команду, а уже мог стать участником ужасного ДТП.

15 июля, Лионель Месси официально присоединился к Интер Майами. Контракт с клубом аргентинец подписал до конца 2025 года.

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Автомобиль Месси выехал на встречную полосу

Футболиста торжественно презентовали в качестве нового игрока клуба, но очень быстро все могло быть испорчено ужасающими событиями на дороге. Месси еще не успел адаптироваться в США и едва не спровоцировал ДТП, грубо нарушив правила дорожного движения в Майами.

Автомобиль футболиста двигался в сопровождении местной полиции и проигнорировал красный цвет, горящий на светофоре. Он выехал на полосу встречного движения. К счастью, другие водители сориентировались и вовремя притормозили во избежание аварии. Участниками ДТП могли оказаться около 5 автомобилей.

Смотрите видео с опасной ситуацией

Отметим. Дебют легендарного аргентинца за Интер Майами может состояться 21 июля. В этот день новый клуб Месси будет играть в Кубке лиги против мексиканского Крус Асуля.