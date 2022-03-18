Как месседж для мира о войне в Украине: тренер Вест Хэма выделил игру Ярмоленко

Андрей Ярмоленко вывел Вест Хэм в четвертьфинал Лиги Европы. Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Моес прокомментировал гол украинца.

Как месседж для мира

Украинский вышел на футбольное поле в конце второго тайма и отличился мячом в дополнительном тайме. Дэвид Моес надеется, что гол Андрея Ярмоленко будет месседжем, напоминающим о войне в Украине, которая является родной страной футболиста.

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Ярмоленко, его месседж и его имя будут вспоминать по всей Европе, на континенте и во всем мире, и я надеюсь, что сообщения о том, что происходит в Украине, если люди об этом до сих пор не знают, появятся,

– сказал наставник Вест Хэма.

Напомним, что матч 1/8 финала Лиги Европы закончился победой Вест Хэма над Севилью – 2:0. Ярмоленко вывел "молотобойцев" в четвертьфинал турнира. Андрею удалось выбить из соревнований одного из фаворитов Лиги Европы.

Жеребьевка определила следующего соперника Вест Хэма. Клуб украинца сыграет против французского Лиона.