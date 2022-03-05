Меркушин будет информировать о войне со страницы Лессера. Она уже опубликовала несколько постов о "миротворческих" последствиях российских оккупантов.

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Анастасия таким образом решила транслировать события своими глазами. Фото к публикации ей отправляют знакомые, столкнувшиеся с российской агрессией.

Меркушина также обратилась к российским спортсменам, не говорящим о войне. Она подчеркнула, что это молчание стоит тысячи смертей.

Вы же боитесь правды, потому что за простой лозунг "Нет войне" в котором нет ни слова об Украине вас сажают в тюрьмы и лишат работы. Так может с вашей страной действительно что-нибудь не так?

– написала спортсменка.

Полный текст публикации

Здравствуйте. Меня зовут Настя Меркушина, и я хочу показать вам войну своими глазами. Во время информационных войн сложно найти правду, поэтому я попросила своих друзей прислать мне фотографии сделанные ими. Все эти материалы будут на этой странице.

Картина получилась очень страшная, страшнее чем показали по телевизору, там ведь остается шанс, что все это лишь плохой фильм. Но я в течении 3-х суток не могла дозвониться до подруги в Чернигов, и когда она позвонила сказать о том что вырвалась по последнему оставшемуся мосту из этого ада, я заплакала от облегчения.

Война ужасная вещь, это страх, боль, смерть и это не странице в учебниках о 2 мировой, а реальная жизнь, где страшно не за себя, а за родных. Я знаю что поверить данным в СМИ сложно, у нас говорят о 9000 убытих русских солдатах, а со слов тех кто остался в разрушенных городах трупов русских солдат много...

Можете не верить, но обязательно позвоните близким служащим в армии. Ведь ваши власти привезли сюда крематорий, и многие не увидят тела своих близких. Даже озвученных вами 500 смертей слишком много, для того чтобы спасти ... Спасти кого ? Народ Украины сплотился и будет бороться до последнего человека за свою независимость.

Обращаюсь к спортсменам, вы ведь точно знаете что происходит и молчите, ваше молчание стоит десятки жизней. А если вы ещё и поддерживаете военные действия, то задумайтесь что вы несёте смерть и скоро это коснётся лично вас. Многие спортсмены это офицеры российской армии, и скоро и вас призовут, как и призвали нас.

Сейчас вы негодуете по поводу запрета на выступление, но как вы можете принимать участие в соревнования, когда ваша страна приставила автоматы к головам наших родственников и друзей. Спортсмены Украины берут оружие в руки защищать свою страну, вы же боитесь правды, потому что за простой лозунг "нет войне" в котором нет ни слова про Украину вас сажают в тюрьмы и лишат работы. Так может с вашей страной и вправду что-то не так?

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