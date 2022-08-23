Безумный гол в Германии

Винсент Мюллер еще достаточно молод для позиции голкипера. Ему всего 22 года, а страж ворот Дуйсбурга уже стал автором одного из самых красивых голов от вратарей. пишет 24 канал.

Интересно прочесть Сын Суркиса неожиданно выплыл в заявке Зари на новый сезон УПЛ

На 65-й минуте голкипер удвоил преимущество гостей в счете. Ничего не предвещало беды для Мэппена. Дуйсбург прямо из собственной части поля вводил мяч в игру, сделал это как раз Меллер. Винсент сильно выбил мяч на часть поля соперника, защитник Мэппена не сыграл головой, что дезориентировало вратаря хозяев. Мяч после прикосновения к газону залетел за воротничок голкипера.

Страж ворот Дуйсбурга не мог сдержать радость, вся команда подбежала к голкиперу, чтобы поздравить его с безумным мячом.

Видео гола голкипера Дуйсбурга

Что известно об авторе безумного гола Дуйсбурга

Винсент Мюллер является питомцем немецкого Кельна.

В 2020 году стал игроком нидерландского ПСВ.

В первый день июля 2022 года на правах свободного агента вернулся в Германию и подписал контракт с Дуйсбургом.

К слову. Поединок окончился разгромной победой Дуйсбурга со счетом 0:3.