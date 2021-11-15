В меню на Олимпиаде-2022 не будет перца и других специй из-за допинг-проб.

Организаторы зимних Олимпийских Игр-2022 в Пекине рассказали о питании спортсменов. Известно, что в рационе будут представлены традиционные блюда страны-хозяйки, а все оформлено в стиле китайского нового года.

Питание спортсменов во время Олимпиады-2022

Организаторы Игр-2022 сообщают, что атлетам будет предложено 678 блюд из 12 регионов и разных культурных традиций. Все выполнят с элементами китайского нового года, который празднуется 1 февраля.

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Что касается меню, то учли разные вероисповедания спортсменов, будет вегетарианская еда, халяльная и кошерная.

Интересно, что в пище не будет большинства распространенных специй и пряностей, 48 видов исключили из рациона. В рационе не будет даже перца и лаврового листа.

Организаторы убеждены, что эти компоненты в еде могут негативно отразиться на допинг-пробах атлетов. Также в меню будут традиционные блюда из разных регионов Китая.

Все столовые приборы будут биоразлагаемыми. Из-за пандемии коронавируса в столовой спортсменам выдадут маски, перчатки, ватные диски со спиртом и санитайзеры для рук.

. Зимние Олимпийские Игры-2022 пройдут в Пекине и продлятся с 4 по 20 февраля.