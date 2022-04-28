Меня убивают второй раз за 4 месяца, – футбольный агент Райола возмущен новостью о своей смерти

28 апреля в СМИ стремительно распространились слухи о смерти известного футбольного агента Мино Райолы. Специалист уже успел отреагировать на подобную новость.

Смерть опровергли

В начале 2022 года сообщалось, что у агента были проблемы со здоровьем. Журналист beIN Sports Танкреди Палмери сообщил 28 апреля о смерти Мино Райолы.

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Текущее состояние здоровья для тех, кто интересуется: разъяренный, что меня убивают во второй раз за 4 месяца. Кажется, я тоже способен воскресать,

– цитирует агента Фабрицио Романо.

Нидерландец уже перенес операцию в январе 2022 в больнице Сан-Рафаэль в Милане. Тогда сообщалось, что агент должен постоянно находиться под наблюдением врачей.

В то же время окружение агента такую ​​информацию опровергало и заявляло, что это было обычное медицинское освидетельствование с анестезией.

Райола был агентом Златана Ибрагимовича, Эрлинга Голанда, Поля Погба и многих других игроков.

Он является одним из самых известных и влиятельных футбольных агентов мира.