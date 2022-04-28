Смерть спростували

На початку 2022 року повідомлялося, що в агента були проблеми зі здоров'ям. Журналіст beIN Sports Танкреді Палмері повідомив 28 квітня про смерть Міно Райоли.

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Поточний стан здоров’я для тих, хто цікавиться: розлючений, що мене вбивають вдруге за 4 місяці. Здається, я також здатен воскресати,

– цитує агента Фабріціо Романо.

Нідерландець вже переніс операцію у січні 2022 року у лікарні Сан-Рафаель у Мілані. Тоді повідомлялося, що агент має постійно перебувати під наглядом лікарів.

У той самий час оточення агента таку інформацію спростовувало і заявляло, що це був звичайний медичний огляд з анестезією.

Райола був агентом Златана Ібрагімовича, Ерлінга Голанда, Поля Погба та багатьох інших гравців.

Він є одним з найбільш відомих і впливових футбольних агентів світу.