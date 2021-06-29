Критика за плохую игру

2017 год стал не лучшим в карьере Виктора Коваленко. Его игру критиковали отовсюду. Болельщикам не нравилась та игра, которую показывал полузащитник Шахтера.

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Такой поток критики сильно повлиял на психологическое состояние игрока "горняков" и сборной Украины.

Меня реально это убило на пару месяцев. Я ходил всегда поникший. Одна игра с Хорватией изменила у кого-то в голове, вот и пошло все: "Кого убивать? Ну, давайте его убьем, он же получает столько",

– заявил полузащитник.

Виктор долго воздерживался от всех комментариев. Футболист не хотел, чтобы его слова подбрасывали еще больше дров в уже и так большой огонь после критики хейтеров.

Игра против Хорватов состоялась 9 октября 2017 года в квалификации чемпионата мира. Тогда второй матч завершился поражением Украины со счетом 0:2. Коваленко вышел на поле на 66-й минуте со скамейки для запасных, заменив Дениса Гармаша.

Фанаты обвиняли тренерский штаб в некомпетентности из-за вызова Коваленко в расположение национальной команды. Болельщики даже просили футболиста самому уйти из сборной Украины. Вроде бы Виктор не заслужил выступать в "сине-желтой" футболке: "Я после этого хейта говорил с людьми, которые меня уважают, они то же самое говорили. Футбольные люди нормально ко мне относятся. А фанаты, которым не знаю, почему не нравлюсь – им не очень".