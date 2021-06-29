Критика за плохую игру
2017 год стал не лучшим в карьере Виктора Коваленко. Его игру критиковали отовсюду. Болельщикам не нравилась та игра, которую показывал полузащитник Шахтера.
Вот так Коваленко не впечатлил Гасперини и может покинуть Аталанту, – СМИ
Такой поток критики сильно повлиял на психологическое состояние игрока "горняков" и сборной Украины.
Меня реально это убило на пару месяцев. Я ходил всегда поникший. Одна игра с Хорватией изменила у кого-то в голове, вот и пошло все: "Кого убивать? Ну, давайте его убьем, он же получает столько",
– заявил полузащитник.
Виктор долго воздерживался от всех комментариев. Футболист не хотел, чтобы его слова подбрасывали еще больше дров в уже и так большой огонь после критики хейтеров.
Фанаты обвиняли тренерский штаб в некомпетентности из-за вызова Коваленко в расположение национальной команды. Болельщики даже просили футболиста самому уйти из сборной Украины. Вроде бы Виктор не заслужил выступать в "сине-желтой" футболке: "Я после этого хейта говорил с людьми, которые меня уважают, они то же самое говорили. Футбольные люди нормально ко мне относятся. А фанаты, которым не знаю, почему не нравлюсь – им не очень".
- В феврале 2021 года Коваленко сменил Шахтер на Аталанту, но проявить себя в итальянском клубе не смог. Слишком долго длился период адаптации.
- В сезоне-2020/2021 футболист сыграл в Серии А лишь три минуты. Тренер бергамовцев Джан-Пьер Гасперини недоволен трансфером украинца.
- Его контракт с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.