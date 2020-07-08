Менеджер Кличко рассказал, какие отговорки придумывал Фьюри, чтобы не драться с украинцем
Бывший менеджер легендарного украинского боксера, одного из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса Владимира Кличко – Бернд Бенте – рассказал, как проходили переговоры о матче-реванше между украинцем и Тайсоном Фьюри.
По словам Бенте, он получил отрицательный опыт. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.
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Фьюри снова и снова пытался выиграть время. С одной стороны, он и его команда пытались пересмотреть содержание контракта с пунктом о реванше, который был подписан давно, а с другой стороны, утверждали, что Тайсон якобы получил травму ноги.
"Он не приехал на пресс-конференции в Лондон несколько недель назад, потому что якобы попал в автомобильную аварию. В течение этого времени мы продолжали настаивать на согласованных контрактом допинг-тестах для обеих сторон, и тогда Фьюри сразу же провалил чуть ли не первый тест. В конце концов, правда стала известна благодаря медицинским бюллетенями из Англии, а именно, что психика Фьюри сильно пострадала, и он будет мучиться от депрессии. В интервью Фьюри позже признал это официально", – сказал Бенте.
Кличко – Фьюри: что известно о противостоянии
- Бой состоялся 29 ноября 2015 года. Владимир Кличко неожиданно потерпел поражение единогласным решением судей.
- Тайсон Фьюри стал новым чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF.
- Боксеры договорились о реванше, который был предусмотрен контрактом. Но Фьюри при странных обстоятельствах получил травму ноги.
- Второй раз реванш сорвался из-за того, что Фьюри решил завершить карьеру.