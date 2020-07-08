Бывший менеджер легендарного украинского боксера, одного из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса Владимира Кличко – Бернд Бенте – рассказал, как проходили переговоры о матче-реванше между украинцем и Тайсоном Фьюри.

По словам Бенте, он получил отрицательный опыт. Об этом сообщает klitschko-brothers.com.

Читайте также: Кличко хочет поквитаться с Фьюри: экс-менеджер украинца заговорил о возвращении Владимира

Фьюри снова и снова пытался выиграть время. С одной стороны, он и его команда пытались пересмотреть содержание контракта с пунктом о реванше, который был подписан давно, а с другой стороны, утверждали, что Тайсон якобы получил травму ноги.

"Он не приехал на пресс-конференции в Лондон несколько недель назад, потому что якобы попал в автомобильную аварию. В течение этого времени мы продолжали настаивать на согласованных контрактом допинг-тестах для обеих сторон, и тогда Фьюри сразу же провалил чуть ли не первый тест. В конце концов, правда стала известна благодаря медицинским бюллетенями из Англии, а именно, что психика Фьюри сильно пострадала, и он будет мучиться от депрессии. В интервью Фьюри позже признал это официально", – сказал Бенте.

Кличко – Фьюри: что известно о противостоянии