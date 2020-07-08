Менеджер Володимира Кличка розповів, які відмовки придумував Ф'юрі, щоб не битися з українцем
Колишній менеджер легендарного українського боксера, одного з найбільш домінуючих чемпіонів в історії суперважкої ваги Володимира Кличка – Бернд Бенте – розповів, як проходили переговори про матч-реванш між українцем і Тайсоном Ф'юрі.
За словами Бенте, він отримав негативний досвід. Про це повідомляє klitschko-brothers.com.
Читайте також: Кличко хоче поквитатися з Ф'юрі: ексменеджер українця заговорив про повернення Володимира
Ф'юрі знову і знову намагався виграти час. З одного боку, він і його команда намагалися переглянути зміст контракту з пунктом про реванш, який була підписано давно, а з іншого боку, стверджували, що Тайсон нібито отримав травму ноги.
"Він не приїхав на прес-конференції в Лондон кілька тижнів по тому, тому що нібито потрапив у автомобільну аварію. Протягом цього часу ми продовжували наполягати на узгоджених контрактами допінг-тестах для обох сторін, і тоді Ф'юрі відразу ж провалив чи не перший тест. Зрештою, правда стала відома завдяки медичним бюлетенями з Англії, а саме, що психіка Ф'юрі сильно постраждала, і він буде мучитися від депресії. В інтерв'ю Ф'юрі пізніше визнав це офіційно", – сказав Бенте.
Кличко – Ф'юрі: що відомо про протистояння
- Бій відбувся 29 листопада 2015 року. Володимир Кличко неочікувано зазнав поразки одноголосним рішенням суддів.
- Тайсон Ф'юрі став новим чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF.
- Боксери домовилися про реванш, який був передбачений контрактом. Але Ф'юрі за дивних обставин отримав травму ноги.
- Вдруге реванш зірвався через те, що Ф'юрі вирішив завершити кар'єру.