Колишній менеджер легендарного українського боксера, одного з найбільш домінуючих чемпіонів в історії суперважкої ваги Володимира Кличка – Бернд Бенте – розповів, як проходили переговори про матч-реванш між українцем і Тайсоном Ф'юрі.

За словами Бенте, він отримав негативний досвід. Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

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Ф'юрі знову і знову намагався виграти час. З одного боку, він і його команда намагалися переглянути зміст контракту з пунктом про реванш, який була підписано давно, а з іншого боку, стверджували, що Тайсон нібито отримав травму ноги.

"Він не приїхав на прес-конференції в Лондон кілька тижнів по тому, тому що нібито потрапив у автомобільну аварію. Протягом цього часу ми продовжували наполягати на узгоджених контрактами допінг-тестах для обох сторін, і тоді Ф'юрі відразу ж провалив чи не перший тест. Зрештою, правда стала відома завдяки медичним бюлетенями з Англії, а саме, що психіка Ф'юрі сильно постраждала, і він буде мучитися від депресії. В інтерв'ю Ф'юрі пізніше визнав це офіційно", – сказав Бенте.

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