Все ради абсолютного чемпионства: менеджер Ломаченко объяснил выбор легкого дивизиона

Бывший чемпион мира по трем дивизионам Василий Ломаченко все время пытался стать абсолютом. Однако соперники избегали встреч с ним.

Украинский боксер Василий Ломаченко 20 мая попытается реализовать свою мечту – стать абсолютным чемпионом мира по боксу. "Хай-Тек" планируется отобрать все пояса у американца Девина Хэйни.

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В каждом дивизионе должен быть только один чемпион

Хейни превосходит по антропометрии украинского боксера и считается фаворитом поединка. Однако Лома вынужденно поднялся в более сложный дивизион, поскольку в предыдущих соперники отказывались с ним сражаться и отдавать свои титулы. Об этом рассказал менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас.

"Когда Лома только начал свою карьеру, то был тем, кто всегда настаивал, что в каждом дивизионе должен быть только один чемпион, а значит, бесспорный".

Если вы помните, десять лет не было ни одного бесспорного чемпиона. Ломаченко ушел из полулегкого дивизиона, потому что не получилось совершить объединительные бои. 130 фунтов, мы тоже не смогли встретиться с чемпионами этого подразделения. Поэтому он поднялся в легкий вес, чтобы большие ребята не боялись сразиться с ним за бесспорное чемпионство", – заявил Климас.

Ломаченко на пути к абсолютному чемпионству